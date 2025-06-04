Annesiyle boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasında bıçakladı

Ankara'da bir kişi, annesi ile boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasında bıçakladı. Bıçaklanan kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tuna Sokak üzerindeİsrafil D. annesi ile boşanma aşamasındaki babası Mikail D. ile sokak üzerinde karşılaştı.

OĞUL BABAYI BIÇAKLADI

Baba ve oğul arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsrafil D. yanında taşıdığı bıçakla babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti. Bıçaklanan kişinin durumunun ağır olduğu bildirilirken; Sincan polisi olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.