Annesinin öldürdüğü 3 yaşındaki çocuğun babası ve kardeşlerinden mezarına ziyaret

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren psikolojik rahatsızlığı olan anne, aynı bıçakla kendine zarar verdi. 3 çocuk annesi kadın Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesine sevk edilirken, kadının eşi Mehmet K., "Eşimle daha önce hiç şiddet konusunu dahi yaşamadık. 22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik" dedi. Mehmet K. çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden 3 yaşındaki kızının mezarını ziyaret etti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarayönü ilçesine bağlı Karabıyık Mahallesi 151391. Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddialara göre, 3 çocuk annesi Sevda K., dinlenmek için gittiği evlerinde 3 yaşındaki kızı Sema Nur Kocabıyık'ı bıçakladı. Aynı bıçak ile kendisine zarar veren Sevda K.'yi gören eşi Mehmet K., komşularından yardım istedi. Kendine zarar vererek yaralanan kadın, komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Mehmet K., eve girdiğinde 3 yaşındaki kızı Sema Nur Kocabıyık'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 3 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sema Nur Kocabıyık'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Aile, Sema Nur Kocabıyık'ı mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnetti. Sevda K., hastanedeki tedavisinin ardından Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesine gönderildi. Baba Mehmet K., diğer çocukları ile birlikte 3 yaşındaki kızının mezarını ziyaret etti.

"22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik"

Olayda hayatını kaybeden Sema Nur Kocabıyık'ın babası Mehmet K., "Eşimle daha önce hiç şiddet konusunu dahi yaşamadık. Olaydan yaklaşık 2-3 hafta önce eşim Konya Numune Hastanesinde bulunan psikoloğuna giderek ilacını yazdırdı. Daha sonra yorgunum dediği için kendi annesine gitmesini, orada dinlenmesini söyledim. 22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik. Ne oldu bilmiyorum. Olaydan 1 hafta önce de eşim annesinden eve geldi. Hiç bir sorun, problem yoktu. Olay günü öğle saatlerinde eşim kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunların başına geçtim. Yaklaşık 30 veya 45 dakika sonra eşimi kanlar içerisinde gördüm ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden olduğunu bilemedik. Eve gidip baktığımda çocuğumun hayatını kaybettiğin gördüm" ifadelerini kullandı. - KONYA