Son dakika haber... Annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayın tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Bağcılar'da annesinin boğazını kesip kafasını kafasını sokağa atan şüpheli Ali Sayan Sulh Ceza Hakimliğince "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" tutuklandı. Bağcılar'da annesinin boğazını kesip kafasını kafasını sokağa atan şüpheli Ali Sayan Sulh Ceza Hakimliğince "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" tutuklandı. Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde 26 yaşındaki şüpheli Ali Sayan dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını keserek kafasını sokağa atmıştı. Bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Sayan, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. (Elif Somuncu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bağcılar 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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