Kayseri'de Annesinden Para Alamayan Şahıs Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Kalkıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre annesinden para alamayan şahıs, bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı. Kapı önünde beklerken evden çıkan komşusuna da küfür eden şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nda iddiaya göre M.Y. annesinden para istedi. Annesinden ret cevabını alan M.Y., bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bıçağı ekiplere vermeyen M.Y., bir süre sonra ikna edilerek bıçak elinden alınıp sakinleştirildi. Polis ekipleri M.Y.'nin annesiyle konuşmak üzere binaya çıkarken, M.Y. o sırada evinden çıkan bir komşusuna sataşarak, küfürler etti. Ekiplerin müdahalesi kavgayı önlerken, M.Y. komşusuna tehditler savurmaya devam etti. Annesinin M.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ