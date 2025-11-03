Haberler

Kayseri'de Annesinden Para Alamayan Şahıs Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Kalkıştı

Kayseri'de Annesinden Para Alamayan Şahıs Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Kalkıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, annesinden para alamayan M.Y. bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri M.Y.'yi sakinleştirerek bıçağı elinden aldı. M.Y., komşusuna da küfür ederek tehditler savurdu. Annesinin M.Y.'den şikayetçi olmadığı bildirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre annesinden para alamayan şahıs, bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı. Kapı önünde beklerken evden çıkan komşusuna da küfür eden şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nda iddiaya göre M.Y. annesinden para istedi. Annesinden ret cevabını alan M.Y., bıçakla kendine zarar vermeye kalkıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bıçağı ekiplere vermeyen M.Y., bir süre sonra ikna edilerek bıçak elinden alınıp sakinleştirildi. Polis ekipleri M.Y.'nin annesiyle konuşmak üzere binaya çıkarken, M.Y. o sırada evinden çıkan bir komşusuna sataşarak, küfürler etti. Ekiplerin müdahalesi kavgayı önlerken, M.Y. komşusuna tehditler savurmaya devam etti. Annesinin M.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.