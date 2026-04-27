Annesinden haber alamadı, evde cansız bedeniyle karşılaştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 86 yaşındaki Hüsna Yılmaz, oğlu tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesinden bir süre haber alamayan oğlu, kontrol amacıyla eve gitti. İçeriye giren oğul, annesini hareketsiz halde bulurken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Hüsna Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı