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Annesi haber alamayınca Kayseri Kocasinan'da 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Annesi haber alamayınca Kayseri Kocasinan'da 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde annesiyle yaşayan 55 yaşındaki adam, evinde hareketsiz halde bulundu ve sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde inceleme yaparken adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 55 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 5'inci katında yaşayan Ali Osman K.'den (55) haber alamayan annesi durumu komşularına söyledi. Komşularının da Ali Osman K.'ye ulaşamaması üzerine eve gelen anne, Ali Osman K.'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, Ali Osman K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, Ali Osman K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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