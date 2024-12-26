Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında anne Yüksel Güran'ın avukatı ile Nevzat Bahtiyar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu. Yaptın mı böyle bir şey?" sorusuna Bahtiyar "Hayır, yapmadım" yanıtını verdi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülüyor.
Duruşma sırasında anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ile itirafçı Nevzat Bahtiyar arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.
"HAYIR HAYIR KESİNLİKLE"
Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'in vücudunda PSA bulundu" sözlerine Bahtiyar "Hayır, hayır kesinlikle" yanıtını verdi.
Duruşma salonunda yaşanan diyaloğun detayları şu şekilde;
- Anne Yüksel Güran'ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar'a sordu: Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu.
- Nevzat Bahtiyar araya girdi: Hayır, hayır kesinlikle.
- Mahkeme Başkanı: Yaptın mı böyle bir şey?
- Nevzat Bahtiyar: Hayır, yapmadım.
- Avukat: Siz orada 38 dakika ne yaptınız?
- Nevzat Bahtiyar: İp aradım çuvalın ağzını kapatmak için
- Avukat: O kanca neydi?
- Nevzat Bahtiyar: Beni takip eden Salim koymuştur
- Avukat: Çok önemli bir şey söylediniz. Seni takip mi etti?
- Nevzat Bahtiyar: Beni takip etmiş olabilir.