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Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu

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Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında anne Yüksel Güran'ın avukatı ile Nevzat Bahtiyar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu. Yaptın mı böyle bir şey?" sorusuna Bahtiyar "Hayır, yapmadım" yanıtını verdi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülüyor.

Duruşma sırasında anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ile itirafçı Nevzat Bahtiyar arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

"HAYIR HAYIR KESİNLİKLE"

Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'in vücudunda PSA bulundu" sözlerine Bahtiyar "Hayır, hayır kesinlikle" yanıtını verdi.

Duruşma salonunda yaşanan diyaloğun detayları şu şekilde;

  • Anne Yüksel Güran'ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar'a sordu: Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu.
  • Nevzat Bahtiyar araya girdi: Hayır, hayır kesinlikle.
  • Mahkeme Başkanı: Yaptın mı böyle bir şey?
  • Nevzat Bahtiyar: Hayır, yapmadım.
  • Avukat: Siz orada 38 dakika ne yaptınız?
  • Nevzat Bahtiyar: İp aradım çuvalın ağzını kapatmak için
  • Avukat: O kanca neydi?
  • Nevzat Bahtiyar: Beni takip eden Salim koymuştur
  • Avukat: Çok önemli bir şey söylediniz. Seni takip mi etti?
  • Nevzat Bahtiyar: Beni takip etmiş olabilir.
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

İbret i alem için asın bu şahısları

Yorum Beğen630
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

akp den torpilli aşireti akp ye oy veriyor akp den millet vekili adayı olmuş biliyorlar herseyi saklıyorlar birsure sonra delil yetersizliğinden hepsi berbat alır ve bir garibanın üstüne atilir

Yorum Beğen190
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Haber YorumlarıBükücü:

Götürün Diyarbakır Stadına canlı yayında asın asıl suçluları

Yorum Beğen245
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBursa null:

ALLAH'IM UKURKEN ELİM AYAĞIM TİTREDİ NE OLUR BU YARATIKLARA EN UST SINIRDAN CEZA KESİLSİN YALVARIYORUM

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

TÜM GÜRAN AİLESİNİ TUTUKLAYIN...HEPSİ SUÇLU GÖZÜKÜYOR.EN BAŞTA ANNE......

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıufo:

toplu cinanet hepsi suçlu

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAli Murat Gokcan:

psa bulundu ne demek

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıa o:

dna testi yapılamıyor mu bu PSAdan

Yorum Beğen74
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kesin delil olarak kabul edilmiyor ama bunların hepsi yalan makinasına bağlanıp kesinlikle bir sonuca ulaşılabilir

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

amma yılan hikayesine döndü bu iş ??

Yorum Beğen51
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