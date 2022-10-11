Esenyurt'ta anne ve kızına çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücüye esnaftan meydan dayağı

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, yaya şeridinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptıktan sonra durmayıp devam etmek isteyince esnafın öfkesinden nasibini aldı. Sürücü anne ve esnaf tarafından tekme tokat dövülürken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam 17.00 sıralarında yaşanan trafik kazasından sonra çıkan arbede bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sürücü yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Kazanın ardından sürücü araçtan inip yardım etmek yerine kaçmayı tercih edince ortalık karıştı. Hızla olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücüye çevredeki esnaf engel oldu.

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Vatandaşların tepkilerini umursamayan sürücüyü esnaf aracından indirdi. Uyarılara tepki gösteren sürücüyü esnaf tekme tokat dövdü. Kazanın şokunu üzerinden atlatan anne de sürücüye saldırdı. Görüntülerde hırsını alamayan bir vatandaşın aracın camını yumruklaması dikkat çekti.

"SÜRÜCÜ BABAMA YUMRUK ATTI"

Olay anını anlatan bir esnaf, kazaya karışan sürücünün babasına yumruk attığını iddia ederek, "Biz burada esnafız. Çalıştığımız esnada yaya geçidinden geçen anne ve kızına araba çarpıyor. Sonrasında babam görüp yardıma koşuyor. Kaza sonrası sürücü kaçmak istiyor. Babam izin vermeyince aralarında arbede çıkıyor. Sürücü babama yumruk atınca ortalık karıştı. Bizde koştuk karşılık verdik. Yanında eşi de vardı o ayırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.