Tokat'ta otomobil kanala yuvarlandı: 2 yaralı

Tokat-Niksar karayolunda kontrolden çıkan otomobilin kanala yuvarlandığı kazada sürücü ile araçta bulunan 2 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, saat 15.40 sıralarında Tokat merkeze bağlı Kızılköy köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. Ş. (25) idaresindeki 23 ADH 994 plakalı otomobil, Tokat istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kanala yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü R.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki G.A.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı