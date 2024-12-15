Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti

' Ankaralı Turgut' mahlası ile bilinen şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşerek bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 40 gün önce durumu kötüleşen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilen sanatçı, vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu.

EVLATLARINI REDDETMİŞTİ

Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan Turgut, bu paralara çocukları tarafından el konulmak istediğini belirterek, evlatlarını reddetmişti. Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.

"SADECE BU SAZIM VAR"

Tedavi sürecinde yaptığı harcamalar nedeniyle herhangi bir maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" ifadelerini kullanmıştı.