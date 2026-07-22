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Ankara Valiliği: "TUSAŞ'a ait eğitim helikopteri Temelli'de düştü, 2 personel yaralandı"

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Ankara'nın Sincan ilçesinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopteri düştü. Kazada 2 personel yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopteri düştü. Ankara Valiliği, kazada helikopterde bulunan 2 personelin yaralı olarak kurtarıldığını, yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırlarında TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğünü, kazada yaralanan 2 personelin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 10.02'de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır" denildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterde bulunan 2 personelin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilerek, "Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Valilik, kazanın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak olay yerinin emniyet altına alındığını kaydetti. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve araştırma çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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