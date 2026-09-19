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Ankara Sincan'da otopark bariyerini söken şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

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Ankara Sincan'da otopark bariyerini söken şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı
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Ankara Sincan'da bir apartman otoparkındaki demir park bariyerini yerinden sökerek çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın önce çevreyi gözden geçirdiği, ardından bariyer demirini söküp uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Ankara'da, apartman otoparkındaki demir bariyeri yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Yavuz Caddesi'nde bir bina otoparkına elinde anahtarla gelen şüpheli şahıs, önce çevreyi ve ortalığı dikkatlice gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği araç park bariyer demirini söküp çalarak ortalıktan kayboldu. Şahsın rahat tavırlarla etrafı süzdüğü ve bariyer demirini çalarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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