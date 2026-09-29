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Ankara Sincan'da okul çıkışında 9'uncu sınıf öğrencileri tekme ve yumrukla kavga etti

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Ankara Sincan Saraycık'ta Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkışında 9'uncu sınıf öğrencileri arasında tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla saldıran öğrenciler diğerlerinin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı, olumsuzluk yaşanmadan dağıldılar.

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında 9'uncu sınıf öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgayı gören diğer öğrenciler araya girerek tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından öğrenciler herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan dağıldı.

Kavga anları ise öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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