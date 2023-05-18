Ankara - Samsun yolu selden dolayı trafiğe kapandı
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Ankara - Samsun yolu selden dolayı trafiğe kapandı Başkentte etkisini artıran yağmur yağışı sebebiyle Ankara-Samsun Karayolu'nda trafik durma noktasında geldi.
Ankara - Samsun yolu selden dolayı trafiğe kapandı
ANKARA - Başkentte etkisini artıran yağmur yağışı sebebiyle Ankara-Samsun Karayolu'nda trafik durma noktasında geldi.
Ankara'da dün başlayan şiddetli yağmur yağışı etkisini bugünde hissettirdi. Ankara-Samsun Karayolu'nda yağış sebebiyle trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. Sular altında kalan yollar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa