Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ankara - Samsun yolu selden dolayı trafiğe kapandı

Ankara - Samsun yolu selden dolayı trafiğe kapandı

3. Sayfa Haberleri

Ankara - Samsun yolu selden dolayı trafiğe kapandı Başkentte etkisini artıran yağmur yağışı sebebiyle Ankara-Samsun Karayolu'nda trafik durma noktasında geldi.

Ankara - Samsun yolu selden dolayı trafiğe kapandı

ANKARA - Başkentte etkisini artıran yağmur yağışı sebebiyle Ankara-Samsun Karayolu'nda trafik durma noktasında geldi.

Ankara'da dün başlayan şiddetli yağmur yağışı etkisini bugünde hissettirdi. Ankara-Samsun Karayolu'nda yağış sebebiyle trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. Sular altında kalan yollar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title