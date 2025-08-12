Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Tarlalar Yakıldı

Pursaklar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce tarlaların bilinçli olarak yakıldığı iddia ediliyor. Yangına çevredekiler müdahale etti, itfaiye ve polis olay yerine sevk edildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli şekilde yakıldığı iddia edildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Altınova mahallesinde, belirli noktalardaki tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli şekilde yakıldığı iddia edildi. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı. Polis ekibi ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
