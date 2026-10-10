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Ankara merkezli 14 ildeki operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 20'si tutuklandı

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Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 20’si tutuklandı. Yakalananlar arasında Çankaya’da bir iş yerine silahla ateş açan failler ile Keçiören’de 1 kişinin yaralanması olayına karışanların bulunduğu belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı açıklandı. Yakalanan kişilerin arasında Çankaya ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayının faillerinden olan Daltonlar Çetesi ve Keçiören'de 1 kişinin silahla yaralanması olayında yer alan kişilerin de olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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