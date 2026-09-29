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Ankara Mamak'ta 4. kattaki daire yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı

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Ankara Mamak'ta 4. kattaki daire yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı
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Ankara Mamak'ta 7 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan anne ile oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan hafif etkilenen anne ve oğluna sağlık ekiplerince ayakta tedavi uygulanırken, yangın kontrol altına alındı ve ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara Mamak'ta apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan anne ile oğlu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan hafif şekilde etkilenen anneyle oğluna sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 293. Sokak'taki 7 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan anne S.A. ile oğlu A.A.'yı kurtarırken, çıkan yangını da kontrol altına aldı. Dumandan hafif şekilde etkilenen anne ile oğluna ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi uygulandı. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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