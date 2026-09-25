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Ankara Keçiören'de komşusunu darbedip silahla tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı

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Ankara Keçiören'de komşusunu darbedip silahla tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir komşusunu darbedip silahla tehdit eden şüpheli ile yanındaki 2 kişi tutuklandı. Karargahtepe Mahallesi'ndeki otoparkta meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusunu darbedip silahla tehdit eden komşu ve 2 kişi tutuklandı.

Olay, Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi'nde bir binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı S.Y isimli şüpheli, komşusu M.Ç.'yi yanındaki 2 kişi ile beraber darbetti ve silahla tehdit etti. İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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