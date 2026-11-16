Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara jandarması kaçakçılık operasyonunda 6 olayda 20 şüpheliyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda 6 olay meydana geldiği, 20 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Operasyonlarda 2 bin 175 litre kaçak alkol, 350 litre etil alkol ve 20 litre kaçak viski ele geçirildi; malzemelere el konuldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz ve ilçelerinde ülkemize kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 6 olay meydana gelmiş, 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 120 cm derinliğinde 10 m2'lik alanda mozaik, 3 adet beton kırıcı, 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 20 litre kaçak viski, 2 bin 175 litre kaçak alkol, 350 litre etil alkol, 1 adet etil alkol damıtmada kullanılan düzenek ve muhtelif alkol üretim malzemeleri ele geçilmiştir. Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, konu hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi25

Yeni hamlesi "Para var, huzur var" dedirtti!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak28

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline 'Bizans pilici' yazdı

Cem Uzan'ın kızı profiline öyle bir şey yazdı ki!
Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdı21

Yorumları görmeniz lazım! Kaymakamlığın paylaşımına büyük tepki var

Uzman isim kızılcığın faydalarını tek tek saydı! Uyku detayı dikkat çekti

Nelere iyi geldiğini bilseydiniz evinizden eksik etmezdiniz
Ufuk Beydemir'den sevenlerine endişelendiren haber! Bebeği beklenenden erken doğacak

Ünlü şarkıcı apar topar Hollanda'ya uçtu! Sevenlerinden dua istedi
Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor22

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Boğazına yemek kaçan çocuğu restoran sahibi kurtardı! Silivri'deki Heimlich anları kamerada

Yemek boğazına kaçtı, ağabeyi panikledi! Restoran sahibi yetişti