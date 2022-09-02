Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber! Evinden 18 bin lira para ile ayrılan şahıs Ankara'da ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Ankara haber! Evinden 18 bin lira para ile ayrılan şahıs Ankara'da ölü bulundu

Ankara haberine göre Düzce'de evinden 18 bin lira para ile ayrılarak kayıplara karışan şahıs, Ankara'daki bir parkta ölü bulundu.

Düzce'de evinden 18 bin lira para ile ayrılarak kayıplara karışan şahıs, Ankara'daki bir parkta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde yaşayan Selahattin Demir, 31 Ağustos Çarşamba günü otomobiline binerek kayıplara karıştı. Yanında 18 bin lira bulunan Demir'den yakınları bir türlü haber alamadı. Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan kayıp ihbarının ardından Demir'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Demir'in dün akşam saatlerinde Ankara Ulus'ta bulunan bir parkta cansız bedeni bulundu. Selahattin Demir'in otomobilinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Demir'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Yığılca Ankara Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title