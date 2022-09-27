Son dakika haberi | Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktör taşıyan çekicinin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken 3 araç hurdaya döndü. Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktör taşıyan çekicinin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken 3 araç hurdaya döndü. Kaza, Çubuk - Ankara yolu Güldarpı mevkinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki Haydar Elyıldırım yönetimindeki traktör yüklü 06 BFZ 185 plakalı çekici, önce orta refüjdeki aydınlatma direği ile ağaçlara çarptı. Çarpma sonucunda kontrolden çıkan çekicinin üzerindeki traktör yola savrularak Alparslan Demirkaya idaresindeki 18 LE 006 plakalı lüks otomobille çarpıştı. Kazada çekici sürücüsü Elyıldırım yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çubuk-Ankara yolunda ulaşım yaklaşık 2 saat durdu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Neslihan Demirer Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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