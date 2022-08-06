Ankara haber | Ankara Valiliği ile Yüksek İhtisas Üniversitesi'nden 'Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı' - Haberler

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Ankara haber | Ankara Valiliği ile Yüksek İhtisas Üniversitesi'nden 'Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı'

Ankara haber | Ankara Valiliği ile Yüksek İhtisas Üniversitesi'nden 'Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı'

Ankara haberi... Ankara Valiliği ile Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından 1 Eylül'de 'Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı' düzenlenecek.

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Ankara Valiliği ile Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından 1 Eylül'de ' Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı' düzenlenecek. Uyuşturucuyla mücadele çeşitli konuların ele alınacağı çalıştayda Ankara Valisi Vasip Şahin, Onursal Başkan olarak yer alacak.

Uyuşturucuyla mücadele yöntemleriyle ilgili farklı konuların ele alınacağı, 'Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı' 1 Eylül'de gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği ile Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi'nin ortak düzenlediği çalıştayda Ankara Valisi Vasip Şahin, Onursal Başkan olarak yer alacak. Üniversitenin 100. Yıl Yerleşkesinde düzenlenecek organizasyonda şu konular üzerinde durulacak:

"Mücadelenin sosyal, eğitim ve çevre yönü, Mücadelede iletişim ve medyanın önemi, Tedavi ve rehabilitasyon, Mücadelenin emniyet ve adli yönü, Kurumlar arası koordinasyonun önemi". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Valiliği Ankara 3. Sayfa Haberler

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