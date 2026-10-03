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Ankara Gölbaşı'nda tırda 1 milyon 620 bin makaron bulundu, iki zanlı gözaltına alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı'nda şüpheli bir tırı durdurarak arama yaptı. Aramada 1 milyon 620 bin adet dolu makaron ile 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, tırdaki iki zanlı gözaltına alındı.

Ankara Gölbaşı'nda polis ekiplerince şüpheli bir tırda yapılan aramada bir milyon 620 bin adet dolu makaron ve 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan iki zanlı ise gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ağır tonajlı araçlarla kaçak tütün ürünü getirileceği yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı. Gölbaşı'nda uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördükleri tırı durdurarak arama yaptı. Aramada bir milyon 620 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ile 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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