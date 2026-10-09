Ankara Etimesgut'ta FETÖ/PDY'den aranan 1 şahıs 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla tutuklandı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)' suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)' suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan ve hakkında '6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası' bulunan K.K. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı