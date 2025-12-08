Haberler

Otomobil tıra arkadan çarpıp takla attı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ankara- Eskişehir yolu üzerinde otomobil, seyir halindeki tıra arkadan vurarak takla attı. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 26 AEB 280 plakalı aracın sürücüsü Mert Özsöz, 55 EY 473 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Mert Özsöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtaki 1'i ağır 3 yaralı yolcu ise sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün 3 aylık evli olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Arif K. ile Melisa Selin K.'nin Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
