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Ankara-Eskişehir kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası

Ankara-Eskişehir kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası
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Ankara-Eskişehir kara yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında bir otomobil şarampole uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara-Eskişehir kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir otomobil şarampole uçarken, olay maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, D200 kara yolu üzerinde Sivrihisar ilçesinin yakınlarında dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ALY 113, 16 ABB 430 ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda 26 ALY 113 plakalı araçta ağır hasar oluşurken, plakası öğrenilemeyen otomobil şarampole uçtu. Kullanılamayacak duruma gelen 26 ALY 113 plakalı aracın motor kısmından duman çıktığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir kaza daha yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Kaza sebebiyle karayolu üzerindeki trafikte aksama yaşanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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