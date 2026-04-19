Haberler

Ankara'da çaldığı araçla Kayseri'de yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da bir yabancı uyruklu tarafından çalınan otomobil, Kayseri'de polis tarafından yapılan takip sonucunda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara'da 65 ABK 392 plakalı otomobil çalındı. Sahibinin başvurması üzerine polis ekipleri tarafından plaka 'çalıntı araç' olarak sisteme kaydedildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından otomobilin Kayseri'ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobili takip etmeye başladı. Dur ihtarına uymayan otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu Talas ilçesi girişi Atatürk Bulvarı üzerinde durduruldu. Otomobil sürücüsü M.E. hakkında işlem başlatılırken, otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

