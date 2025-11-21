Haberler

Ankara'daki Tır Kazasında Aile Adli Kontrol Kararına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da tır çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kürşat Kıyaklı'nın ailesi, kazaya neden olan sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz ederek hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.

Ankara'da tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ailesi, kazaya neden olan sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 19 Kasım sabahı Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Kürşat Kıyaklı (24) yakıtı biten otomobilini yol kenarına park ederek beklemeye başladı. O sırada H.C.'nin ysudjmsştı kontrolünü kaybettiği tır Kıyaklı'ya çarptı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kıyaklı'nın cenazesi. Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gözaltına alınan tır sürücüsü ise, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmasına karar verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Kıyıklı ailesi ve davanın avukatı İlyaz Çimen, Ankara Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

"Salıverme işlemine ve kaza tutanağına tarafımızca itiraz edilmiştir"

Kaza raporunda yanlışlıklar olduğunu belirten Avukat İlyaz Çınar, "Olaya ilişkin düzenlenen kaza tutanağı, fren izleri ve tanık beyanları dikkate alınmadan müvekkil aleyhine hatalı biçimde düzenlenmiştir. Bu düzenlenen hatalı tutanakla birlikte müvekkilin vefatına sebebiyet veren fail, hukuka aykırı olarak salıverilmiştir. Bu şekliyle can kaybının yanında bir de hukuk mağduriyeti meydana gelmiştir. Salıverme işlemine ve kaza tutanağına tarafımızca itiraz edilmiştir. Tanık beyanlarının dikkate alınarak yeniden düzenlenecek kusur raporuyla birlikte failin ivedilikle tutuklanması kamu vicdanı adına elzemdir. Bu hususta görevli tüm adalet teşkilatı çalışanlarımızın üzerlerine düşeni eksiksiz biçimde yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Hukuk mücadelemiz devam edecek olup, süreç tarafımızca titizlikle takip edilecektir" dedi.

"Kusur dağılımı hatalı biçimde gerçekleştirilmiş"

Adli kontrol kararının hukuka aykırı olduğunu ifade eden İlyaz, "Fren mesafesine dikkat ettiğimizde, aşırı hızlı biçimde gelen sürücünün müvekkilin yan yolda bulunan aracına çarpması suretiyle olayın meydana geldiğini görüyoruz. Tanıkların beyanları da bu yönde. Ancak düzenlenen kaza tutanağında müvekkil yan yolda değil otoyolda görünüyor. Bu yüzden de kusur dağılımı hatalı biçimde gerçekleştirilmiş ve buna dayanarak da fail hukuka aykırı biçimde salıverilmiş durumda" şeklinde konuştu.

"Oğlum suçsuz ve hatası yok"

Olayın sorumlusunun hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyleyen baba Burhan Kıyaklı, "Bu adalet değil benim için. Çünkü benim oğlum suçsuz ve hatası yok. İçimiz yanıyor. Bu kişinin cezaevinde tutulmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum. Acılıyım, acımı yaşayamadan bir acı daha yaşıyorum. Lütfen bana kulak verin. Bu kişi dışarıda gezmemeli. Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.