Ankara'daki Tır Kazasında Aile Adli Kontrol Kararına Tepki Gösterdi

Ankara'da tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ailesi, kazaya neden olan sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 19 Kasım sabahı Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Kürşat Kıyaklı (24) yakıtı biten otomobilini yol kenarına park ederek beklemeye başladı. O sırada H.C.'nin ysudjmsştı kontrolünü kaybettiği tır Kıyaklı'ya çarptı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kıyaklı'nın cenazesi. Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gözaltına alınan tır sürücüsü ise, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmasına karar verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Kıyıklı ailesi ve davanın avukatı İlyaz Çimen, Ankara Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

"Salıverme işlemine ve kaza tutanağına tarafımızca itiraz edilmiştir"

Kaza raporunda yanlışlıklar olduğunu belirten Avukat İlyaz Çınar, "Olaya ilişkin düzenlenen kaza tutanağı, fren izleri ve tanık beyanları dikkate alınmadan müvekkil aleyhine hatalı biçimde düzenlenmiştir. Bu düzenlenen hatalı tutanakla birlikte müvekkilin vefatına sebebiyet veren fail, hukuka aykırı olarak salıverilmiştir. Bu şekliyle can kaybının yanında bir de hukuk mağduriyeti meydana gelmiştir. Salıverme işlemine ve kaza tutanağına tarafımızca itiraz edilmiştir. Tanık beyanlarının dikkate alınarak yeniden düzenlenecek kusur raporuyla birlikte failin ivedilikle tutuklanması kamu vicdanı adına elzemdir. Bu hususta görevli tüm adalet teşkilatı çalışanlarımızın üzerlerine düşeni eksiksiz biçimde yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Hukuk mücadelemiz devam edecek olup, süreç tarafımızca titizlikle takip edilecektir" dedi.

"Kusur dağılımı hatalı biçimde gerçekleştirilmiş"

Adli kontrol kararının hukuka aykırı olduğunu ifade eden İlyaz, "Fren mesafesine dikkat ettiğimizde, aşırı hızlı biçimde gelen sürücünün müvekkilin yan yolda bulunan aracına çarpması suretiyle olayın meydana geldiğini görüyoruz. Tanıkların beyanları da bu yönde. Ancak düzenlenen kaza tutanağında müvekkil yan yolda değil otoyolda görünüyor. Bu yüzden de kusur dağılımı hatalı biçimde gerçekleştirilmiş ve buna dayanarak da fail hukuka aykırı biçimde salıverilmiş durumda" şeklinde konuştu.

"Oğlum suçsuz ve hatası yok"

Olayın sorumlusunun hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyleyen baba Burhan Kıyaklı, "Bu adalet değil benim için. Çünkü benim oğlum suçsuz ve hatası yok. İçimiz yanıyor. Bu kişinin cezaevinde tutulmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum. Acılıyım, acımı yaşayamadan bir acı daha yaşıyorum. Lütfen bana kulak verin. Bu kişi dışarıda gezmemeli. Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA