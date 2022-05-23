Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Sokak ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Haberler

Ankara'nın Keçiören ilçesinin 1921 sokak üzerinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yolda tekme ve yumruklarla birbirine giren sürücülere, araçta bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavga, çevredeki vatandaşların sürücüleri sakinleştirmesiyle kısa sürede son buldu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİLER

Sürücüler, kavganın sona ermesinin ardından yollarına devam etti. İki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa