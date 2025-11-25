Haberler

Ankara'da Yoğun Sis Sebebiyle Zincirleme Kaza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Büğdüz Kavşağında yoğun sis nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda yaralı sayısına ilişkin net bilgi bulunmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Büğdüz Kavşağında yoğun sis sebebiyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Büğdüz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüler, Çankırı Bulvarı Büğdüz Kavşağı mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin aniden düşmesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sayısına ilişkin net bilgi bulunmazken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücülere de 'sisli havalarda düşük hız, artırılmış takip mesafesi ve far kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.