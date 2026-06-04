Ankara'da sahte diş doktoruna operasyon

Ankara'da yetkisi olmadığı halde kanuna aykırı şekilde diş tedavisi yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yetkisi olmadığı halde kanun dışı olmasına rağmen diş çekimi ve bakımı yaptığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adreslerinde yapılan aramalarda bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara ise el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin 3 milyon lira değerde olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı