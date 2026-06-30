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Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 117 gözaltı kararı

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Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 78'i yakalandı. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam etiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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