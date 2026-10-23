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Ankara'da yanıltıcı sosyal medya paylaşımı yapan şahsa ev hapsi verildi

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Ankara'da Instagram hesabından 20 Ekim'de gerçeği yansıtmayan iddialar içeren paylaşım yaptığı belirlenen şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliye ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Ankara'da sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda M.D. isimli kişinin 20 Ekim'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Çankaya ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 17 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu ve şüphelilerin serbest bırakıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verdiği belirlendi. Paylaşımda kamu kurum ve organlarını hedef alan ifadelerin kullanıldığı da tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan M.D. hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'devletin kamu kurum ve organlarını aşağılama' ve 'tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yetkililer, kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçeğe aykırı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin adli çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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