Haberler

Ankara'da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı

Ankara'da ev yangınında mahsur kalan anne ile oğlu kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mamak ilçesinde 10 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangının nedeninin henüz belirlenmediği, apartmanın iskanının alınmadığı iddia edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan anne ile oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 846. Cadde'de yer alan 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalede yangın kontrol altına alınırken, evde mahsur kalan anne A.S. ile oğlu M.S. ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlunun sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Apartmanın davalık olduğu için iskanının alınmadığı iddia edildi

Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise binanın müteahhidinin sürekli değiştiğini ve bu nedenden dolayı iskanın alınamadığını iddia etti. Devam eden mahkeme sürecinden dolayı apartmanlarında eksiklikler olduğunu söyleyen vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

"Üç senedir soğuklarda sobayla ısınmaya çalışıyorlar"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Hatice Kaya, "Bu binanın doğal gaz tesisatı olmadığından dolayı aileler ısınabilmek için elektrikli soba yakıyor. O soba da evdeki eşyaların üzerine düşerek yangın çıkmasına neden oluyor. Bu binanın böyle bir çözülmeyen problemi var. Defalarca da müteahhit değişti. Bina davalık oldu. Mahkeme de sürekli erteleniyor. Hem müteahhitler hem binada oturanlar mağdur durumda. Yangında mahsur kalan aile üç senedir burada yaşıyor. O aile beş çocuk sahibi bir aile. Üç senedir soğuklarda sobayla ısınmaya çalışıyorlar. Kendi dairelerinde oturdukları için 'en azından sobayla ısınalım' diyorlar. Binanın sadece doğal gazı yok. Yangın da çok büyüktü. Ekipler hemen gelmemiş olsaydı can kaybı bile olabilirdi. Ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etti" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Dişçi çiftin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü

Sapık dişçi çift! Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title