Ankara'da bahçesinde hurdalık yığılı binada yangın

Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın bahçesindeki hurdalık alanda çıkan yangında 10 daire alevlere teslim oldu. Yangında 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın bahçesindeki hurdalık alanda yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir binada meydana geldi. İddialara göre, binada yaşayan bir hurdacının bina bahçesinde yığın haline getirdiği hurdalar bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmadı sonucu kontrol altına alınan yangında binadaki 10 daire alevlere teslim oldu. Yangının sıçradığı 2 daire ise kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri ise yangından etkilendiği tespit edilen 8 kişiyi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Yangından etkilenenler arasında çocuklar olduğu da öğrenildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

