Ankara'da vatandaşlardan Polis Haftası sürprizi

Ankara'nın Bağlum semtinde, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle vatandaşlar Asayiş Şube ekiplerine sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. KADES üzerinden yapılan ihbarla olay yerine gelen polisler, pasta ve meşalelerle karşılandı.

Ankara'nın Bağlum semti Karakaya Mahallesi'nde vatandaşlar, 10 Nisan Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yapmak için KADES üzerinden aile içi şiddet ihbarı yaptı. Vatandaşlar, olay yerine intikal eden Asayiş Şube Ekiplerini pasta, meşaleler ve alkışlarla karşıladı. Polis ekiplerinin kuruluş yıl dönümlerini ve Polis Haftalarını kutlayan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. - ANKARA

