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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Ankara'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı olan 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 20 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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