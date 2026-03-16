Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 29 kişi tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 29 kişi tutuklandı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 87 kişi gözaltına alındı, 29'u tutuklandı. Operasyonlarda 22 kilo esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 87 şüphelinin gözaltına alındığı ve bu kişilerden 29'ununun tutuklandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8-14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 87 şüphelinin gözaltına alındığı, gözaltına alınan şüphelilerden 29'ununun çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

22 kilo 139 gram esrar ele geçirildi

Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 22 kilo 139 gram esrar, 5 bin 714 adet sentetik ecza, 1 kilo 560 gram kenevir (skunk) tohumu, 620 adet ecstasy, 278 gram metamfetamin, 214 gram kokain, 153 gram bonzai, 67 gram A.M. maddesi, 66 gram eroin, 39 gram skunkun ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca 2 hassas terazi, 2 tabanca, 11 tabanca fişeği ve 70 bin 620 lira nakit paraya da el konulduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
