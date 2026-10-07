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Ankara'da uygulama noktasında bir şahısın polise ateş etmesi sonucu polis memuru şehit oldu. İntihara teşebbüs eden şüpheli, ağır yaralı olarak ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı