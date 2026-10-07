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Ankara’da uygulama noktasında bir şahısın polise ateş etmesi sonucu polis memuru şehit oldu. İntihara teşebbüs eden şüpheli, ağır yaralı olarak ele geçirildi.

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Ankara’da uygulama noktasında bir şahısın polise ateş etmesi sonucu polis memuru şehit oldu.

Ankara'da uygulama noktasında bir şahısın polise ateş etmesi sonucu polis memuru şehit oldu. İntihara teşebbüs eden şüpheli, ağır yaralı olarak ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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