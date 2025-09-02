Ankara'da Trafik Tartışmasında Kesici Aletle Tehdit

Ankara'da trafikte çıkan tartışma sonucu kesici aletle tehdit savuran şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 09.30 sıralarında Ankara Yenikent'te meydana gelen trafikte çıkan tartışmada araçtan inerek kesici aletle diğer araç sürücüsünün üzerine yürüyen şahıs, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri tarafından yakalandı. - ANKARA