Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobil sürücüsü, önce yol ayrımındaki bariyere ardından kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Macun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö., saat 23.00 sıralarında 06 FG 2681 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol ayrımındaki bariyere, sonra kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak havalanan G.Ö. hakimiyetindeki otomobil, takla atarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İftaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan G.Ö., sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından yaralı olarak Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. G.Ö.'nün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

