Ankara'da Trafik Kazası: Elektrik Direğine Çarpan Araç İkiye Bölündü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan araç ikiye bölündü.

Kaza, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sanayi Kavşağı'na yakın bir bölgede meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir sürücünün seyir halindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın refüjdeki elektrik direğine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Yaralanan kişilerin Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken Fiat Tofaş marka araç ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA