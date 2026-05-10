Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Gülveren Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğlence mekanında sahne aldığı öğrenilen H.T'nin kullandığı araç, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken, sürücü H.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı