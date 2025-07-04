Ankara'da Tır Köprü Altında Sıkıştı, Otomobiller Hasar Gördü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, son model otomobillerle dolu tır köprü altında sıkıştı. Olayda tır ve içindeki lüks araçlar hasar aldı.
Ankara'da dorsesinde son model otomobillerin yüklü olduğu tır köprü altına sıkıştı. Kaza nedeniyle otomobillerde hasar meydana geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Dorsesine son model 5 otomobil yüklenen tır, seyir halindeyken köprünün altına sıkıştı. Kaza nedeniyle tırda ve dorsedeki 'BYD' marka lüks araçlarda maddi hasar oluştu. Sıkışan tır, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa