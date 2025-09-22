Haberler

Ankara'da Taksi Sürücüsüne Saldırı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki bir taksi, başka bir araç tarafından durduruldu ve sürücüsü tartışma sonrasında saldırıya uğradı. Olay, taksidaki kamera kaydına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki ticari taksi, başka bir araç tarafından durduruldu. Otomobilin sürücüsü ile tartışmaya başlayan taksi şoförü, kısa süre sonra arkadan gelen başka bir aracın içindeki şahısların saldırısına uğradı.

İddialara göre, bir taksinin önünü kesen otomobil sürücüsü, kısa bir tartışmanın ardından taksi şoförü M.C.D.'den özür diledi. Ancak daha sonra arkadan gelen başka bir aracın içindeki şahıslar, taksiye yaklaşarak sürücüyü yanlarına çağırdı. Bu sırada şahıslar taksi şoförüne saldırdı. Taksi şoförü M.C.D.'yi darbeden şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, taksici kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu. Yaşananlar ise takside bulunan araç kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
