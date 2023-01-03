Ankara'da taksi şoförünün vatandaşlara küfrettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Başkent'te bir vatandaş, seyir halindeyken taksicinin kendisine küfür ettiği anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Başkent'te bir vatandaş, seyir halindeyken taksicinin kendisine küfür ettiği anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Olay, Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, trafikte seyir halindeyken araba içerisindeki vatandaşlarla taksi şoförü arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu kendisini cep telefonu kamerasıyla kaydettiklerini gören taksi şoförü, sinirlenerek araç içerisindekilere küfür etmeye başladı. Taksi şoförünün küfürlü saldırılarına maruz kalan yolculardan biri ise o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. - ANKARA