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Ankara'da Taksi Durağına Silahlı Saldırı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir genç, taksi durağına gelmeyen taksi sebebiyle silahlı saldırıda bulundu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve saldırgan 16 yaşındaki U.B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde durağa taksi gelmediği için, Atapark Mahallesinde bulunan taksi durağına bir genç silahlı saldıra da bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. 16 yaşındaki çocuk U.B.K çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlın tutukluk yapması üzerine U.B.K taksi durağının camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbarın üzerine suça sürüklenen 16 yaşındaki çocuk U.B.K. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da Taksi Durağına Silahlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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