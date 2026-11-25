Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden anlaşıp ormanlık alanda buluştukları kişileri tehdit ve şantajla gasbettikleri belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir şantaj çetesinin, sosyal medya üzerinden bir kadın vasıtasıyla anlaştıkları kişileri ormanlık alana çağırdıklarını belirledi. Mağdurların, kadınla birlikte oturduğu esnada sözde eşi ve akrabaları olduğu iddiasıyla gelen şüpheli şahıslarca silah zoruyla tehdit edildiği ortaya çıktı. Çete üyelerinin, çektikleri görüntülerle şantaj yapıp, müştekilerin internet bankacılığı hesaplarını boşalttıkları, kredi çektikleri ve kredi kartından harcama yaptıkları belirlendi. 7 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yine ormanlık alanda suçüstü yakalandı. Şüphelilerin işlemelerine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı