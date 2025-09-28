Haberler

Ankara'da Sopalı Sürücü Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Ankara'da bir sürücü, yolda elinde sopa ile araçlara yönelirken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da Protokol Yolu üzerinde elinde sopa ile gezinen sürücü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Eylül'de Esenboğa istikametinde bir otomobil sürücüsünün yolda elinde sopa ile araçlara yöneldiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el konuldu. Savcılık tarafından gözaltı kararı verilen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANKARA

