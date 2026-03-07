Haberler

Sosyal medyada, 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşan 26 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu.

Ankara'da sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden, silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak Sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Düğmeye basıldı ve 26 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapıldı. Yaralama tehdit ruhsatsız tabanca uyuşturucu suçlarından kaydı olan bu şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

